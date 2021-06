Purashaj Roberta nuova alzatrice del Volley Soverato

Prima new entry della stagione 2021/2022 in casa Volley Soverato. La società ionica ufficializza l’arrivo in biancorosso della giovane palleggiatrice Purashaj Roberta proveniente dall’Acqua & Sapone Aprilia. Classe 2003, nata a Milano e alta 183 cm, la giovane atleta è uno dei talenti migliori in circolazione e la società di via Battisti ha puntato con coach Napolitano sul suo arrivo.

Per lei nella scorsa stagione 28 presenze e 64 set giocati; quando chiamata in causa ha disputato delle ottime partite e anche contro il Soverato si è ben comportata. D’altronde la Purashaj arriva da una scuola importante quale è il Volley Casal De Pazzi.

Si continua, quindi, a puntare su un progetto giovane in un mercato non certo semplice per vari motivi. Il sodalizio calabrese punta a trovare giocatrici adatte alla causa biancorossa e giá nelle prossime ore potrebbero arrivare altre ufficialità.