Putin “imperatore” al Colosseo: un’immagine creata con l’IA

Il giornalista Francesco Pungitore ha utilizzato l’intelligenza artificiale per spiegare i recenti eventi politici in Russia

Nelle ultime ore, una singolare immagine sta facendo il giro del web, attirando l’attenzione di migliaia di internauti. Si tratta di una rappresentazione digitale di Vladimir Putin, nelle vesti di un antico imperatore romano, con lo sfondo suggestivo del Colosseo. L’artefice di questo lavoro, che unisce passato e presente, è il giornalista di Catanzaro Francesco Pungitore, esperto in nuove tecnologie e autore del libro “Metafisica dell’Intelligenza Artificiale”.

Il giornalista ha utilizzato l’intelligenza artificiale di Midjourney, un sofisticato strumento di creazione di contenuti, per dare forma a una visione ispirata dalla tumultuosa situazione politica in Russia. La recente marcia fallita su Mosca del capo del gruppo paramilitare Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha suscitato un parallelo con i periodi di decadenza dell’Impero Romano, quando generali e mercenari minacciavano l’Urbe per conquistare il potere.

“Volevo rappresentare il particolare momento che stiamo vivendo – ha spiegato Pungitore. – Il fallito golpe di questi giorni in Russia mi ha ricordato un po’ quei periodi di incertezza e cambiamento dell’Impero Romano. Prigozhin con la sua fallita marcia su Mosca mi ha ricordato quei generali e mercenari ambiziosi. Ho quindi deciso di riprodurre questa visione in un’immagine, mettendo Putin nelle vesti di un imperatore con il Colosseo a fare da sfondo”.

L’immagine ha ottenuto un grande successo online, stimolando il dibattito e fornendo una rappresentazione visiva potente delle intricate dinamiche politiche in Russia. Ma come è stata creata?

La risposta è Midjourney, un software di intelligenza artificiale di nuova generazione utilizzato per la creazione di contenuti. Questa piattaforma fornisce strumenti che permettono agli utenti di generare immagini realistiche e di alta qualità, utilizzando avanzate tecniche di intelligenza artificiale. Grazie a Midjourney, Pungitore ha potuto realizzare la sua idea e offrire un’immagine visiva impressionante della storia attuale.

Midjourney rappresenta un nuovo capitolo nella produzione di contenuti, unendo l’intelligenza artificiale e la creatività umana per generare immagini accattivanti e pertinenti. Con la sua capacità di produrre immagini realistiche su richiesta, offre agli utenti la possibilità di dare vita alle proprie idee in modo unico e innovativo. E l’immagine dell’Imperatore Putin, in un Colosseo digitale, è solo un esempio di ciò che è possibile realizzare con questa affascinante tecnologia.