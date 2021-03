Quadri in chiesa donati dal boss, l’Arcivescovo di Napoli ordina la rimozione

L’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia ha disposto la rimozione di due quadri dalla Rettoria di Maria Santissima della Cintura e della Consolazione di Marano (Napoli). I quadri a stampa, raffiguranti la Beata Vergine del Rosario di Pompei e Santa Rita, erano stati donati dal boss Lorenzo Nuvoletta, dell’omonimo clan camorristico, morto nel 1994. I quadri erano accompagnati da una targa con la scritta: “A devozione di Lorenzo Nuvoletta”.

L’arcivescovo ha ordinato la sostituzione con nuove immagini a stesso soggetto, “perchè la fede continui a camminare coi cuori e le gambe di chi nutre queste sane devozioni”.

La decisione, si legge in una nota della Curia Arcivescovile di Napoli, è stata presa “per non turbare gli stessi fedeli disorientandoli con azioni che potrebbero anche lontanamente essere ricondotte ad una ambiguità tra vangelo e vita, per riaffermare il primato della coscienza, illuminata dalla fede, che ci invita ad amare la verità e la giustizia” e “per dare un inequivocabile esempio di incompatibilità tra i percorsi del Vangelo e quelli dell’iniquità a qualsiasi livello”.