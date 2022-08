Qualcosa che ti sei perso: la differenza unica tra le slot machine online e tradizionali

Coloratissime, iconiche e piene di scritte luminose, le slot machine dei casinò posseggono un fascino senza tempo. Con lo sviluppo tecnologico le slot online cercano di riprodurre in maniera sempre più fedele l’atmosfera del casinò fisico, ma quali sono le principali differenze tra le slot tradizionali e quelle virtuali?

Cosa rende attraenti le slot machine dei casinò?

La prima slot machine venne realizzata dal bavarese Charles Fey nel 1894, con il nome di “Liberty Bell”. Per chi non lo sapesse, le prime slot machine messe sul mercato non permettevano di vincere soldi ma caramelle, e proprio per questo motivo i rulli delle moderne slot machine online raffigurano tuttora frutta o caramelle gommose confezionate. Generalmente le slot machine tradizionali presentano una robusta struttura metallica, uno schermo e alcune fessure per inserire i gettoni di gioco e per prelevare le fortunate vincite.

Tutta la struttura è percorsa da numerosi led e luci al neon colorate, che rendono queste macchinette ancora più attraenti alla vista, immerse nell’atmosfera buia delle sale slot o dei casinò. Le slot utilizzano un sistema di suoni accattivanti e continui che permettono al giocatore un’immersione completa nel gioco, anche dal punto di vista uditivo, oltre a mettere a disposizione una poltrona in pelle comoda e molto elegante che permette di sopportare senza problemi anche le sessioni di gioco più prolungate.

Le principali differenze con le slot dei casinò online

Le moderne slot machine online presentano tantissime differenze rispetto a quelle tradizionali che si possono trovare nei bar o nei casinò tradizionali. Queste ultime hanno un funzionamento prevalentemente meccanico, fatta eccezione per le moderne “VLT” che funzionano tramite un software che viene fatto girare su un processore interno. I più attempati tra i lettori ricorderanno quanto fosse divertente ideare congetture e strategie su come fregare le slot machine, utilizzando calamite, lenze da pesca o mediante gettoni falsi.

Questo, chiaramente, non è possibile con le slot dei casinò online che, tuttavia, offrono un’ampia varietà di bonus e promozioni che consentono di moltiplicare le proprie vincite e aumentare le probabilità di successo. Inoltre. sui principali portali di gioco online è possibile consultare le probabilità di vincita relative a ciascun gioco di slot disponibile nel catalogo. Se le slot machine tradizionali mantengono il loro fascino e attraggono grazie alle luci colorate e sfavillanti, i giochi di slot online hanno visto enormi sviluppi negli ultimi anni, e sono ormai in grado di garantire ai giocatori un’immersione pari a quella che è possibile sperimentare giocando alle macchinette da bar.

Perché le slot dei casinò online sono così popolari?

Utilizzare le slot machine online è sicuramente molto più comodo: basta ricaricare il proprio conto di gioco e accedere a una vasta selezione di titoli stando nel proprio salotto di casa. I casinò online, infatti, mettono a disposizione migliaia di giochi di slot di differenti tipologie, il questo rappresenta un enorme vantaggio. Prima di giocare con i propri soldi depositati sul conto di gioco, ogni giocatore può testare i giochi di slot presenti sul casinò in modalità demo, in maniera totalmente gratuita e, spesso, senza obbligo di registrazione.

Una delle ultime novità in tema di giochi per casinò online è rappresentata dai giochi in modalità live. Ogni casinò possiede una sezione esclusivamente dedicata a questa particolare tipologia di gioco: si tratta di titoli interattivi in cui è possibile confrontarsi in tempo reale con veri croupier professionisti e con avversari collegati da tutta Italia. Se, tendenzialmente, si prediligono in modalità live giochi da tavolo come poker, blackjack o baccarat, all’interno dei casinò live è possibile trovare anche numerosi titoli di slot machine.

Per giocare alle slot machine online è necessario aver compiuto almeno 18 anni di età e, durante il processo di registrazione sul casinò di riferimento, è necessario comprovare ciò mediante la trasmissione di un documento di identità. Fino a qualche tempo fa, invece, le slot fisiche dei bar permettevano di puntare senza alcuna limitazione relativa all’età. Solo all’inizio del 2022 è di fatto obbligatorio presentare un documento di identità per potersi sedere sulle eleganti poltroncine in pelle dell’area slot machine.

Qual’è la differenza unica tra le slot online e quelle tradizionali?

Senza dubbio, le differenze principali che saltano all’occhio dei giocatori sono rappresentate dalla comodità, oltre che dall’ampio margine di scelta dei titoli giocabili e delle tipologie di slot machine disponibili. Tirare la leva delle slot fisiche è sempre un brivido indescrivibile, difficile da spiegare. Se le slot machine online non possono, per ovvi motivi, ricreare queste sensazioni fisiche, offrono tuttavia una grande varietà di titoli comodamente giocabili dal proprio pc o dai device portatili, oltre a consentire l’accesso a tantissimi bonus e promozioni in grado di aumentare le probabilità di vincita.