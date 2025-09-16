Qualcosa sui sistemi elettorali in Calabria

Qualche giorno fa persino la stampa si è accorta che nelle liste elettorali calabresi risultano 417.000 “calabresi” di ogni parte del mondo tranne la Calabria; e che dovrebbero partire dall’Argentina o dall’Australia, pagarsi l’aereo, anzi gli aerei, pagarsi il tassì, raggiungere il paesello del trisnonno, e votare per o contro di chi per loro è un perfettissimo ignoto.

Siccome nessuno è così folle, succede che tutti i giornali d’Italia, Calabria inclusa, scriveranno che la percentuale di partecipazione è del 45%; mentre, levati i 417.000, è del 60% come nelle aree d’Italia spacciate per evolute.

Che fare? Non è difficile: la Regione Calabria mandi una nota a tutte le ambasciate italiane, invitando gli interessati (a dire il vero, sono disinteressati, disinteressatissimi!) a dichiarare, entro tre mesi, l’intenzione di pagarsi l’aereo eccetera.

E chi entro tre mesi non risponde, lo di depenna, e tanti saluti. Tanti saluti anche a chi ebbe questa infelice idea, il missino M. T.; e a certi suoi amici locali.

Andiamo avanti. Tantissimi sono i calabresi che il 5 ottobre si troveranno altrove per lavoro o studio; e dovrebbero lo stesso pagare, viaggiare… Che ci vuole a farli votare per corrispondenza? Con elementari cautele, ovvio: quelle che offre qualsiasi piattaforma internet. Non ci ha mai pensato nessuno di sx, csx, cdx eccetera.

Mi piacerebbe leggere o sentire di simili proposte da qualche candidato. Possibilmente, citandomi, e non facendo come quello che mi ha scopiazzato la Macroregione!

Ulderico Nisticò