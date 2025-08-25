Quale futuro per la Calabria dalla prossima tornata elettorale?

L’interruzione anticipata, inaspettata, incomprensibile , inopportuna e deleteria della legislatura fa emergere in tutta la sua complessità la crisi di una regione che non riesce a liberarsi dai mille tentacoli clientelari e da una condizione di subalternità in cui versa da moltissimo tempo. Tutti o quasi gli indicatori economici e sociali sono fortemente negativi .La produzione industriale è in calo negli ultimi anni del 34% secondo i dati Istat e Gga di Mestre.

L’agricoltura, caratterizzata dalla produzione degli agrumi e da quella olivicola, è la seconda regione produttrice di olio dopo la Puglia, rallenta a causa di molti fattori come i cambiamenti climatici, l’aumento dei costi di produzione e soprattutto per gli elevati costi di distribuzione dovuti ad un sistema viario settecentesco. Questo ultimo dato dovrebbe far riflettere sul mancato sviluppo della Calabria e sulla demagogia dei politici a qualsiasi livello di responsabilità.

Conosciamo tutti , i politici per primi, le opere strutturali da realizzare: alta velocità, il ponte sullo stretto, l’interporto di Gioia Tauro, la famigerata 106 o “statale della morte” , la trasversale delle serre e l’elenco potrebbe continuare fino alla noia. Solo che se ne parla soltanto e basta. La loro realizzazione è di la’ da venire. La 106 era nel programma del presidente della Regione quando questa è stata istituita, cioè nel 1970. Il primo progetto sulla “Trasversale delle Serre” risale al 1966 ,quello esecutivo sul ponte sullo stretto ad oltre un secolo fa.

Per non parlare della condizione in cui versa la sanità e la scuola. Da qui la disaffezione dei cittadini verso la politica e l’astensionismo. Il PNNR che, nelle intenzioni della Comunità Economica Europea, doveva servire ad appianare il divario del mezzogiorno si è rilevato l’ennesima beffa perché la maggior parte dei fondi sono stati destinati al Nord con la buona pace dei nostri rappresentanti istituzionali nel parlamento e soprattutto regionali , in modo particolare della maggioranza che governa questa regione da quasi un decennio e dal presidente Occhiuto che passerà alla storia come il presidente che ha fatto solo moina sull’autonomia differenziata.

Non serviranno dunque programmi ampollosi o parole vuote per convincere i cittadini calabresi a recarsi alle urne, ma finalmente atti concreti. Sarà in grado Occhiuto in questa campagna elettorale a dissipare i tantissimi dubbi sul suo operato e, soprattutto, Tridico, la cui preparazione e capacità sono indiscusse , saprà convincere i cittadini ad andare a votare e a essere un punto di equilibrio di una coalizione che appare spesso litigiosa e divisa sulle priorità di cui la Calabria ha bisogno? Tutti ci auguriamo una svolta decisiva di cambiamento e di speranza per un futuro migliore di questa Regione.

Nicola Iozzo