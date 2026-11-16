Qualità della vita 2026: l’Italia resta spaccata in due. La Calabria risale la china, ma Crotone è ancora penultima

L’indagine annuale di ItaliaOggi-Sapienza incorona Bolzano e relega Taranto in fondo alla classifica. Tra le province calabresi spicca l’exploit di Vibo Valentia (+12 posizioni), avanzano anche Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria, ma l’intera regione resta nella parte bassa della graduatoria nazionale.

Un’Italia ancora profondamente divisa lungo la direttrice Nord-Sud, dove il benessere economico e la qualità dei servizi continuano a correre a due velocità. È questa la fotografia scattata dalla 28ª edizione dell’Indagine sulla qualità della vita nelle province italiane, realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma.

Sul podio nazionale del 2026 sale Bolzano, che conquista il primo posto scavalcando Milano (seconda) e Bologna (terza). All’estremo opposto della classifica si colloca invece Taranto (107ª), preceduta da Crotone (106ª) e Foggia (105ª).

La frattura tra Nord e Mezzogiorno

​A livello complessivo, la qualità della vita risulta buona o accettabile in 60 province su 107, un dato perfettamente identico a quello registrato nella precedente edizione. Tuttavia, è la distribuzione geografica a confermare il divario strutturale del Paese: la prima provincia meridionale a comparire in graduatoria è Isernia, appena al 67° posto, mentre l’ultima del Nord è Alessandria (72ª).

Ancora più netto il dato relativo alla fascia di coda: tutte e 21 le province caratterizzate da una qualità della vita considerata insufficiente appartengono esclusivamente al Mezzogiorno e alle Isole.

​Il bilancio della Calabria: segnali di ripresa ma resta il divario

​In questo scenario nazionale si inserisce una Calabria dai due volti. Da un lato si registrano incoraggianti segnali di risalita — quattro province su cinque migliorano il proprio piazzamento rispetto al 2025 — dall’altro nessuna realtà calabrese riesce ad avvicinarsi alla metà della classifica, restando tutte confinate oltre l’84° posto.

Le luci e le ombre dei territori calabresi

​A guidare la pattuglia regionale è Vibo Valentia, protagonista di uno dei balzi più significativi dell’intera indagine nazionale: guadagna dodici posizioni rispetto al 2025 e sale all’85° posto, trainata soprattutto dal secondo posto assoluto in Italia nella dimensione Sicurezza sociale e dal primato nazionale per il minor numero di scippi e borseggi. Un risultato che convive però con forti fragilità strutturali, come le retribuzioni medie più basse d’Italia e il 105° posto nel sistema sanitario.

Subito dietro si piazza Catanzaro (89ª, +3), che brilla a livello nazionale proprio nel Sistema salute conquistando il terzo gradino del podio italiano grazie alle dotazioni ospedaliere ad alta specializzazione, pur scontando ritardi sul fronte dei servizi comunali per l’infanzia. Cosenza aggancia la 90ª posizione (+4), sostenuta dal 17° posto in Reati e sicurezza e dal secondo posto nazionale per diffusione del fotovoltaico sugli edifici pubblici del capoluogo, ma frenata dalle voci Reddito e ricchezza (103ª) e sanità (97ª).

Più staccate le ultime due province. Reggio Calabria avanza di quattro posizioni fino al 101° posto: nonostante un buon piazzamento sul fronte della sicurezza (13ª), la città metropolitana paga il prezzo di un mercato del lavoro in forte sofferenza, con il tasso di occupazione maschile più basso del Paese (52,8%) e un’alta incidenza di giovani NEET.

Infine, resta immobile al 106° e penultimo posto Crotone, che pur distinguendosi positivamente nel turismo (22ª), continua a scontare gravi criticità sul piano economico e dell’istruzione, risultando ultima in Italia sia per Reddito e ricchezza sia per Istruzione e formazione.