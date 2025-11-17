Qualità della vita in Italia: Milano trionfa, il Sud affonda. La Calabria fanalino di coda

Milano si conferma ancora una volta la capitale indiscussa della qualità della vita in Italia, svettando al primo posto nella 27ª edizione dell’indagine annuale realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma. Il capoluogo lombardo è seguito sul podio da Bolzano e Bologna, consolidando la supremazia del Centro-Nord del Paese.

​Tuttavia, il dato più significativo che emerge dalla ricerca è il divario sempre più netto e marcato che separa le province settentrionali e centrali dalle regioni del Sud e delle Isole. La classifica si trasforma in una fotografia impietosa delle disparità territoriali italiane.

​Focus Calabria: Una Situazione Critica, con Pochi Segnali di Rilancio

​Le province calabresi, purtroppo, si trovano ancora una volta a occupare le posizioni più basse della graduatoria, riflettendo criticità strutturali che vanno dall’ambiente ai servizi, dalla sicurezza al tenore di vita.

​Ultime Posizioni per Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia:

La situazione si presenta particolarmente grave per la maggior parte del territorio calabrese. Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia si collocano infatti tra le ultimissime posizioni della classifica nazionale, a testimonianza di sfide socio-economiche urgenti e profonde che queste aree devono affrontare.

​Catanzaro: Due Passi Indietro (92° posto):

Il capoluogo di regione, Catanzaro, si posiziona al 92° posto. Un dato che suona come un campanello d’allarme, dato che la città perde due posizioni rispetto all’anno precedente. Questo trend negativo suggerisce una possibile regressione o la mancata reazione di fronte al miglioramento di altre province meridionali.

​Cosenza: Il Timido Segnale di Ripresa (94° posto):

In un contesto generalmente negativo, l’unica nota di cauto ottimismo arriva da Cosenza. Pur rimanendo nella parte bassa della classifica (al 94° posto), la provincia fa registrare un incoraggiante balzo in avanti, risalendo di ben 10 posizioni rispetto all’edizione precedente. Questo miglioramento, sebbene modesto nel posizionamento assoluto, potrebbe indicare un’inversione di rotta in alcuni indicatori della qualità della vita locale.

​Il Contesto Nazionale

​L’indagine, giunta alla sua 27ª edizione, analizza le province italiane in base a diversi parametri (affari e lavoro, ambiente, sicurezza, istruzione e formazione, reddito e ricchezza, ecc.), confermando un trend storico: la vetta è un affare quasi esclusivo del Nord, mentre le aree meno performanti sono quasi totalmente concentrate nel Meridione.

​La risalita di 10 posizioni di Cosenza e, al contrario, la perdita di terreno di Catanzaro, indicano che anche all’interno della stessa regione la situazione non è omogenea e che le politiche locali e le dinamiche economiche possono fare la differenza. Per la Calabria, le sfide future saranno decisive per colmare il pesante gap che la separa dal resto del Paese e uscire dalle zone rosse della classifica.