Quando il calcio diventa virale: ecco i post e meme più cliccati degli ultimi anni

Il mondo dello sport è sempre pieno di aneddoti, curiosità, record e statistiche, non a caso, da qualche tempo, tutte le scommesse sportive dei migliori club, allenatori e calciatori, sono diventate protagoniste nelle pagine dei social dedicati al pallone. In poche parole: il calcio è diventato virale. Ecco quali sono i meme più cliccati degli ultimi anni.

I post di Sarri sono sempre un evergreen

Con Maurizio Sarri entriamo in una valle di risate fino alle lacrime per i suoi post, perché la maggior parte sono sempre spiazzanti e schiette, mentre altri rivelano il lato più duro del tenente classe di ferro.

Ne sa qualcosa Koulibaly, ex difensore del Napoli che veniva torturato a ogni sessione di mercato, con il mister che voleva cederlo per poi ritrattare. Questo metodo, da un lato ha fatto uscire pazzo Kalidou, dall’altro gli ha insegnato a dare tutto per migliorare.

Tra le sue dichiarazioni più iconiche c’è quella della Juventus come squadra non allenabile, ed è proprio quella dell’ultimo scudetto, oltre alla sua impresa più straordinaria, il secondo posto con la Lazio nel campionato 2022/2023.

La corsa di Carletto Mazzone

Nel 2001 fu tutta colpa di Roberto Baggio, oggi, ringraziamo il Divin Codino se ogni anno a settembre e non solo, festeggiamo Sor Magara ricordando la sua famosa corsa. Sia i video che i post arrivano anche a milioni di visualizzazioni e like, persino i programmi tv e radio non dimenticano mai quel giorno così importante.

La faccia di Messi

In un match di Champions contro la Juve, Messi espresse i suoi dubbi con la faccia che ancora oggi, a distanza di quasi un decennio, è la protagonista di meme e sfottò di tutti i tipi. Oltre a essere uno dei più grandi campioni mai esistiti, la Pulce Atomica sa anche far esplodere tutto il suo lato comico.

I record e le statistiche di Serie A

Ampio spazio a questi post che prendono sempre una valanga di like, tra i 250 gol di Totti con la Roma, i 10 scudetti di Buffon, le 16 espulsioni di Montero e il record di 58 match senza mai perdere del Milan: tutti primati assoluti ancora oggi imbattuti.

Tra questi spiccano anche i record negativi, come i 92 gol subiti dal Crotone in un solo campionato, le 14 sconfitte consecutive del Benevento e anche le 29 sconfitte totali su 38.

I post sulla Nazionale Azzurra

Anche sul fronte Azzurro ci sono tantissimi post sempre al top nella classifica di gradimento, proprio in questo momento storico ne abbiamo bisogno. I record di gol di Riva e Meazza, quest’ultimo uno dei pochi a vincere due Mondiali, il primato presenze di Gigi Buffon, ma anche i match storici degli Azzurri, come le 4 finali di Coppa del Mondo vinte e le 2 perse: entrambe contro il Brasile.

Champions tra record all time e primati negativi

Sul versante Champions i meme scorrono a valanghe nelle bacheche dei social, dai record di Messi e CR7 che hanno segnato più gol di tutti, fino al bomber del Manchester City Haaland, che mantiene la sua media realizzativa di oltre 1 gol per match.

Tra i record dei club spiccano le vittorie del Real Madrid con 15 Champions League, ma anche i trionfi del Diavolo: con 7 titoli Champions. Il numero 7 per la Juve assume un significato negativo, perché il primato della Vecchia Signora non è per niente lodevole: 7 finali perse su 9.

Infine, non mancano mai le curiosità statistiche su Carlo Ancelotti, perché l’attuale commissario tecnico del Brasile è il più vincente di sempre con 3 Champions alzate al cielo alla guida del Real più 2 con il Milan.