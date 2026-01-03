Quando lo sport diventa cura: Soverato si stringe intorno ai bambini dell’oncoematologia

A Soverato, ci sono giornate in cui il rumore di una palla che rimbalza non è solo gioco, ma speranza. È successo durante l’iniziativa solidale dedicata ai bambini dell’oncoematologia pediatrica, organizzata dall’Associazione Sole, capace di trasformare lo sport in un grande abbraccio collettivo.

In campo non sono scesi soltanto piccoli atleti, ma storie, emozioni, sorrisi che hanno saputo parlare più di mille parole. Ogni passaggio, ogni corsa, ogni applauso sugli spalti ha raccontato una comunità unita, pronta a mettersi in gioco per chi sta affrontando la sfida più difficile.

La partita è stata molto più di un momento sportivo: è diventata un messaggio forte e chiaro, quello di una città che sceglie di esserci, di non voltarsi dall’altra parte, di sostenere con gesti concreti i bambini e le famiglie che ogni giorno combattono con coraggio.

A rendere ancora più speciale la giornata, la musica e l’arte donate con il cuore da artisti che hanno scelto di partecipare gratuitamente, trasformando l’evento in una vera festa di solidarietà, capace di coinvolgere grandi e piccoli in un clima di gioia autentica.

Fondamentale anche il supporto delle istituzioni, che hanno dimostrato sensibilità e vicinanza permettendo la realizzazione dell’iniziativa, confermando quanto la collaborazione tra cittadini, associazioni e amministrazione possa generare qualcosa di profondamente bello.

L’evento si inserisce in un percorso più ampio fatto di attenzione, impegno e amore verso l’infanzia, valori che da sempre guidano l’azione dell’Associazione Sole, impegnata sul territorio con iniziative a forte impatto sociale.

A Soverato, per un giorno, il campo da gioco si è trasformato in un luogo dove la speranza ha corso veloce, ricordando a tutti che insieme si può davvero fare la differenza.