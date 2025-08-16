Quarto appuntamento di “Tutti i Paesi tranne il Mio” dedicato a Montepaone

Prima di proseguire il cammino tra le bellezze interiori dei tanti nostri paesi (nel patrimonio immateriale che è espressione di capacità e volontà a costruire un futuro diverso, ben radicato nelle proprie origini e, consapevole dell’identità viva di una comunità), sostiamo un attimo a riflettere e dialogare con il nostro, di paese.
Il quarto appuntamento di “TUTTI I PAESI TRANNE IL MIO”
sarà dedicato infatti, al Nostro “MONTEPAONE”
Lunedì 18 Agosto 2025
ore 21.30
Sala Convegni di Palazzo Pyrrò
Centro storico di Montepaone.
Dopo i saluti del Sindaco di Montepaone, Mario Migliarese e di Massimiliano Cappuccino, la comunità, avrà modo di immergersi in tre belle storie fuori dal comune, legate alla terra paese: rivissuta, scorperta e sognata:
Gregorio Galati – “Tropp”: Il posto che “non” c’era.
Daniela Kiefer – Una finestra sull’infinito.
Marie Hélène Rattà Gibert – Famiglia – Paese – Radici.
Nel corso dell’incontro, gli intermezzi saranno allietati da letture poetiche di autrici montepaonesi.