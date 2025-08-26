Quattordicenne precipita dal quarto piano, ricoverata in gravi condizioni

Una ragazza di 14 anni è in gravi condizioni dopo essere precipitata dal quarto piano della sua abitazione a Quattromiglia di Rende, in provincia di Cosenza.

La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Cosenza, dove si trova ora ricoverata nel reparto di Rianimazione.

​Le sue condizioni sono descritte come gravi a causa delle serie lesioni riportate nella caduta. I medici stanno valutando un suo possibile trasferimento in una struttura più specializzata a Roma, dove potrebbe essere sottoposta a un intervento chirurgico.

Le autorità stanno conducendo accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Al momento, non sono state diffuse ulteriori informazioni su cosa abbia causato la caduta.