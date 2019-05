Quattordici volte Beach Volley per tutti, appuntamento a Soverato

All’insegna dello sport e del sociale, si rinnova in Calabria l’appuntamento che apre la stagione estiva della pallavolo in spiaggia: il Beach Volley per tutti. Promosso dalla Joy Volley, diretta da Antonio Stella, si svolgerà sulle rive dello Jonio a Soverato bandiera blu 2019 presso lo stabilimento balneare Marechiaro, in provincia di Catanzaro, grazie alla sensibilità ed al patrocinio del Comune di Soverato, dopo le edizioni di Pizzo nel Vibonese, Lamezia Terme, Montepaone e Davoli nel Catanzarese.

Si svolgerà come di consueto il primo fine settimana di giugno, domenica 2, ritrovo sul lungomare della Perla dello Jonio, per maggiori informazioni e iscrizioni si può contattare info@beachvolleycalabria.it il numero 3486260375 oppure le pagine facebook Soverato Beach Arena, Beach Volley Calabria

Il Beach Volley per tutti 2019 sarà abbinato al Memorial in ricordo di Luigi Fazzari e sarà anche il primo Trofeo Domenico Primerano, confermando la forte valenza sociale dell’evento sportivo. La manifestazione farà parte integrante della Giornata Nazionale dello Sport.

A Soverato giungeranno in centinaia da tutta la Calabria, sia atleti che amatori della pallavolo, ma anche da fuori regione, per vivere un fine settimana all’insegna del divertimento e del sano sport.

Ad affiancare la Joy Volley in questa edizione ci sarà ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici), IO AUTENTICO (Associazione di Famiglie ed Amici di Persone con Disturbi dello Spettro dell’Autismo).

Un ringraziamento particolare va alle aziende che da anni ci sostengono nel portare avanti questa iniziativa, Biscotti Di Leo, Jolly Colombani, Popilia Resort, Tonno Callipo.