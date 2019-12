Quattro cuccioli di cani abbandonati in un dirupo a Badolato, recuperati e salvati dai VdF

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Soverato, è intervenuta questa mattina per il recupero di quattro cuccioli abbandonati in un dirupo sottostante la strada di collegamento tra i comuni di Santa Caterina sullo Ionio e Badolato Superiore (CZ).

La segnalazione pervenuta in SO da alcuni cittadini in transito che avevano udito il guaire dei cuccioli.

L’intervento immediato dei soccorritori è valso a raggiungere ed a recuperare i quattro piccoli cagnolini, con utilizzo delle tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali).

I cuccioli, in buono stato di salute, venivano consegnati ad un cittadino del luogo che volontariamente ne chiedeva l’affido.