Quel centralista mazziniano di Pino Aprile, e il PNRR europeo

Rido amaramente quando i pinoaprilati e meridionalisti della domenica si lamentano dell’autonomia differenziata, mentre non passa giorno che uno di loro non proclami, generalmente con frasi dissennate, “la secessione del Sud”. Anzi, dicono loro, delle Due Sicilie, evidentemente ignorando che una delle due, la Sicilia isola, è straautonoma dal 1946 per decreto di Umberto II di Savoia. Straautonoma, e che dal 1946 fa malo, malissimo uso dei suoi molti privilegi.

Del resto, sono tanti i terrorizzati. Per esempio, quelli che temono di non trovare in Calabria servizi sanitari… e poi vanno a Milano a curarsi l’unghia incarnita, e fare spesucce; a spese della Regione. Quelli che pretendono le strade, e poi si agitano quando subiscono, pagato, l’esproprio dei loro abbandonatissimi terreni, e s’inventano una “polis greca”. Quelli che conoscono benissimo l’incapacità di Regione eccetera a spendere i soldi, però ne vorrebbero ancora di più… per la sagra del fungo velenoso! Eccetera.

E nessuno protesta, eccetto me. Me, io, che invece voglio l’autonomia. Intanto ricordo agli aprilomani , gente del tutto ignorante di storia, che quando si parlava di unità d’Italia, solo Mazzini voleva una utopistica repubblica unitaria, mentre tutti gli altri parlavano di federazione o confederazione, quindi di unità politica, non unificazione amministrativa. L’unificazione centralista avvenne per la forza delle cose. Ci ho scritto due libri, leggeteli.

Avvenne anche perché il governo e l’esercito borbonici erano scassatissimi e mandati avanti alla “poi vediamo”; e perché i liberali antiborbonici erano quasi tutti dei disgustosi Calogero Sedara pronti a vendersi al nemico e all’amico, per uno stipendio.

Eppure, dal 1970 il Sud ha ricevuto dall’Europa tanti di quei soldi che poteva essere lastricato d’oro con rubini per paracarri. La Puglia ne ha fatto buon uso; la Calabria, uno pessimo, anzi li ha rimandati indietro. La Calabria, cioè la politica calabrese (due terzi di sinistra, un terzo di centro con accenni di destra) e i pigri passacarte ignoranti con laurea.

Anche oggi ci sarebbero, per il Meridione, un’ottantina di miliardi. Solo che non è che li mandano e “poi vediamo”, ma occorrono prima, e conditio sini qua non, progetti fatti con scienza, stesi in italiano e non italiese scolastico, e tradotti in qualche lingua. Progetti, non tarantelle. E siccome i 404 comuni calabresi sono in massima parte piccolissimi, è chiaro che progetti non ne sanno fare, oppure incaricano il parente del sindaco, noto ciuco.

Senza progetti, niente soldi: ficcatevelo in testa, neomazziniani di Pino Aprile. Ecco a cosa serve l’autonomia differenziata: a costringere il Sud, la Calabria in specie, a non eleggere più il primo che capita, i barzellettieri, i mancati Nobel, i politicanti di mestiere, i frequentatori di logge, eccetera; ma dei buoni governanti.

Governante è participio del verbo governare: governare, non chiacchiere e promesse campate in aria.

Ulderico Nisticò