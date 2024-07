Questa è Rimini e questa è Soverato: parli male del nostro mare? E io ti querelo

Al sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, non è piaciuto affatto un reel (poi rimosso) della pagina «Le solite stories» in cui si parla di un mare, quello riminese, coinvolto «in una emergenza ambientale a causa della presenza di rifiuti e inquinanti».

Sadegholvaad, come riporta «Il Resto del Carlino», ha deciso di avviare una causa civile contro la pagina social anche perché esasperato da quelli che definisce gli «haters» del suo mare.

E in effetti in rete si trova più di un meme poco lusinghiero: per esempio, una foto condivisa migliaia di volte mostra due lidi, uno in apparenza torbido e un secondo blu cobalto, con la scritta: «Questa è Rimini e questa è Soverato».

Comunque, il sindaco non ci sta a sentir parlare di inquinamento, «al massimo di mucillagine» — come si sa, fenomeno naturale diffuso lungo tutta la costa adriatica.

Ma Sadegholvaad si fa forte anche di un precedente: quattro anni fa, una persona che sui social aveva scritto che «Rimini ha un mare di m…» era stata costretta a pagare 1.125 euro di multa dopo una denuncia mossa dagli albergatori romagnoli. (Fonte: Roberta Scorranese – Corriere della Sera)