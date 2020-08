Questa sera a Gagliato lo spettacolo ”CalabriAmo”

Questa sera a Gagliato alle ore 21.00 la Compagnia dei Sognattori presenta ”CalabriAmo”. “Uno spettacolo volto a mettere in rilievo luci e ombre di una terra complessa come la Calabria e vizi e virtù della sua gente”.

“Due voci narranti (Rosanna Basanisi e Salvatore Gualtieri) e uno schermo hanno aiutato il pubblico a orientarsi lungo un percorso che ha provato a tracciare una storia in pillole della Calabria e un profilo della sua gente. In scena due attori come Tonino Pittelli e Rosanna Corradino”. (Antonio Pellegrino)