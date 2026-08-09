Questa sera a Palazzo Zizzi di Montauro il Cecilia Baliva Trio

Questa sera un altro appuntamento con la musica! Alle ore 22.00, a Palazzo Zizzi, prosegue la programmazione estiva con il concerto del Cecilia Baliva Trio, formazione proveniente da Roma che porterà a Montauro una proposta musicale originale, capace di unire il cantautorato italiano alle sonorità e alle suggestioni della tradizione spagnola e sudamericana.

Al centro del progetto c’è Cecilia Baliva, cantautrice romana, autrice e interprete dei propri brani, accompagnata sul palco da Chiara Bottazzi, al basso elettrico e cori, e Chiara Mascarucci, alle percussioni e cori. Le tre musiciste danno vita a uno spettacolo dinamico e coinvolgente, nel quale energia e intimità si alternano attraverso un linguaggio musicale caldo e ricco di contaminazioni.

Il 2025 ha rappresentato un anno importante per il percorso artistico di Cecilia Baliva: a giugno è arrivato il singolo d’esordio “Se vale la pena”, primo passo verso l’album attualmente in lavorazione. Nel luglio dello stesso anno, il trio si è inoltre distinto al Premio Bruno Lauzi di Anacapri, conquistando il prestigioso premio e il riconoscimento per il Miglior Arrangiamento.

Un nuovo appuntamento, dunque, dedicato alla musica dal vivo e alla scoperta di interessanti realtà del panorama musicale contemporaneo.

L’appuntamento è per questa sera, alle ore 22.00, a Palazzo Zizzi.