Questa sera a Soverato l’incontro con l’antropologa Patrizia Giancotti

Mercoledì 16 ottobre alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Comune di Soverato la Biblioteca delle donne promuove un incontro con l’antropologa Patrizia Giancotti.

Fotografa, scrittrice, autrice e voce per RAI Radio3, ha girato il mondo come inviata fotoreporter di importanti riviste, ha svolto ricerche tra l’Africa e l’Amazzonia, ha vissuto dieci anni in Brasile e da qualche anno vive sulle serre calabre, è docente all’Accademia di Belle Arti di Reggio e si occupa di divulgazione culturale della regione.

Tra i suoi libri fotografici Bahia, con testi di Jorge Amado (AeA Milano) Filoxenìa L’accoglienza tra i greci di Calabria (Rubbettino).

Tra le sue conferenze spettacolo Viaggio antropologico nell’ autorevolezza femminile, Donne viaggianti, Le Signore di Bahia, Sulla rotta delle Sirene. Ingresso libero.