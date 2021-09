Questo pomeriggio al Teatro Politeama di Catanzaro il primo premio “Fabrizio Ferrigno”

Si terrà questo pomeriggio presso il teatro Politeama di Catanzaro, con inizio alle ore 17:30, il primo premio “Fabrizio Ferrigno”, capitano dell’ultima promozione in serie B della compagine giallorossa.

A quasi un anno dalla scomparsa del “Sindaco”, come amavano chiamarlo i tifosi catanzaresi, la città di Catanzaro ha deciso di ricordarlo con una manifestazione a lui dedicata.

Al primo premio Ferrigno parteciperanno dirigenti, calciatori, tifosi, giornalisti e quanti lo conobbero fuori dal terreno di gioco.

La serata sarà anche l’occasione per la presentazione dell’Enciclopedia del Catanzaro, curata da Adriano Macchione e per la proiezione del trailer del Film di Vittore Ferrara e Pino Ianni sulla storia di Catanzaro e del Catanzaro calcio.

Oltre alla famiglia Ferrigno, parteciperanno alcuni ex compagni di squadra, tra cui Corona, Pastore, De Simone, Caterino e Toledo.

Nell’occasione, a chi ne farà richiesta, saranno distribuiti i volumi 21, 22, 23 e 24 dell’Enciclopedia del Catanzaro, relativi agli anni in cui Fabrizio Ferrigno ha vestito la maglia giallorossa, con offerta libera il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza.

L’ingresso è gratuito ma, considerate le restrizioni per le norme relative alla prevenzione del Covid 19, il numero dei posti sarà limitato. Per poter accedere in sala bisognerà prenotarsi sul sito www.otherwise.events. L’ingresso sarà consentito solo a chi è munito del Green Pass.