Quinta edizione camminata sportiva e culturale “Alba a Soverato”

Anche quest’anno per gli appassionati e per tutti coloro che avranno la voglia e il piacere di godersi lo spettacolo unico dell’alba nella splendida cornice della Baia dell’Ippocampo accompagnato dalle nobili arti della musica e della poesia, ritorna giorno 10 AGOSTO ALLE ORE 5,10 — “ALBA A SOVERATO”.

La camminata sportiva e culturale , giunta ormai alla sua 5^ edizione, patrocinata dal Comune di Soverato e inserita nel cartellone delle manifestazioni estive, partirà alle ore 5,10 del 10 agosto 2022 dalla Villa Comunale (Scritta SOVERATO) dove sarà possibile effettuare la registrazione e acquistare la maglietta dell’ evento (in prevendita presso Edicola Corapi in via Amirante).

Si percorrerà alla luce dell’aurora il lungomare (godendo dello spettacolo della nostra Baia all’ aurora) in direzione di via dell’Ippocampo dove si assisterà (nel tratto tra il Sophia e l’Hotel san Domenico) al sorgere del Sole sul nostro azzurro mare Jonio.

Tale spettacolo naturale sarà accompagnato dalle note del magico violino di Valeria Piccirillo e dal piano di Barbara Ranieri e dalla chitarra di Valerio Mazza. Una poesia composta da Ulderico Nisticò decantata dalla soave voce di un artista locale renderà, infine, omaggio al nuovo giorno.

Con tale bellezza negli occhi e nello spirito riprenderemo la nostra camminata sul lungomare e al termine colazione con caffè, cappuccino e cornetto presso i bar convenzionati.

Organizzata dall’associazione sportivo dilettantistica SOVERATOINCAMMINO FITWALKING del presidente Liliana Fontanella e dall’ Associazione di Volontariato Amici di Ambra , in persona del Presidente Claudio Corsinovi, l’evento avrà un fine benefico ( l’anno scorso con il ricavato si è contribuito a finanziare una borsa di studio in oncologia consegnata a luglio ad una dottoressa dell’Ospedale di Soverato) atteso che parte del ricavato della vendita delle magliette e dei gadget sarà destinato al finanziamento del progetto per la realizzazione di una Stanza multisensoriale per bambini autistici presso l’Istituto Alberghiero di Soverato. Info : soveratoincammino@hotmail.com

La camminata non è competitiva ed è aperta a tutti dai più piccoli ai più grandi , si svolgerà su percorso interamente pianeggiante per cui è possibile utilizzare i passeggini ed è gradita la partecipazione dei nostri amici a quattro zampe.