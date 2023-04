Quinta edizione del 1 Maggio al Parco Gaslini di Catanzaro Lido

Una giornata dedicata all’arte (musica, canto, danza, cabaret, teatro, hobby e artigianato) il tutto accompagnato da stand di street food e beer corner nell’area ristoro antistante il palco, con i collegamenti in diretta di Radio Valentina Soverato e Umg Web radio che intervisteranno tutti i protagonisti che si alterneranno sul palco.

A condurre il concerto due giovani talenti del territorio: Mattia Battaglia (affermato speaker radiofonico) e Carmen Folino (valente cantante e presentatrice) con il supporto di un volto noto della nostra terra e non solo, l’attore Rino Rodio.

Il 1 Maggio al Parco Gaslini è ormai una vera e propria istituzione in città, un evento storicizzato che si ripete puntualmente dal 2017 e che anno dopo anno si arricchisce di nuove ed interessanti collaborazioni e grandi partecipazioni, sostenuto da un cospicuo pubblico di giovani, ma non solo, che attendono l’evento per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza e del sano divertimento.

Anche questa manifestazione evidenzia la sinergia e la collaborazione avviata ormai da qualche mese tra Casa Gaslini, SeaSide Cultura ed il Direttore Artistico Francesco Iaconantonio. Dopo l’enorme successo registrato con i due eventi Natalizi: l’8 dicembre il giorno della Festa dell’Immacolata Concezione con l’undicesima edizione di MariNatale ed il 17 dicembre con La Magia del Natale, le manifestazioni Happyfania al parco e Carnevale al Parco Gaslini, (che hanno visto la partecipazione ed il grande entusiasmo di migliaia di persone all’interno del Parco Gaslini) la kermesse del 1 maggio 2023 al Parco Gaslini, rappresenta una naturale prosecuzione di un lavoro all’insegna dell’amore e la dedizione per il quartiere marinaro e per la città di Catanzaro.

L’evento avrà inizio già nella mattinata con spettacoli di intrattenimento e animazione per bambini (dalle ore 11.00) e proseguirà poi dalle ore 13.00 alle 23.00 con il concerto vero e proprio, su un palco delle grandi occasioni.