Nella quinta giornata del girone di ritorno del campionato amatori di calcio ad 11 over 35 A.S.C., organizzato dalla Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, il Boys Marinate di Vibo Valentia Marina si conferma capolista con trentatré punti ed aumenta il vantaggio, che adesso è di quattro punti, su un terzetto di squadre che inseguono a ventinove, formato dalla Peppe Teti Soverato, dall’Amatori Pianopoli e dalla Vigor Old Boys di Sant’Onofrio, mentre leggermente staccati dalle prime troviamo il Real Filadelfia e l’Alchimia Jonica.

La sedicesima giornata, che si è appena conclusa, ha visto le vittorie in trasferta del Real Filadelfia e del Borboruso nel Cuore, rispettivamente contro la Mac 3 Amami e l’Academy Girifalco. Sul comunale di Migliuso, nel solito anticipo del venerdì sera, il Real Filadelfia si è imposto sulla squadra locale per quattro a due, in una partita sostanzialmente corretta, giocata da entrambe le squadre a viso aperto, dove la differenza in campo l’ha fatto il centrocampo di qualità, manovriero e veloce della squadra vibonese, a cui il solo Adriano Lucia per l’Amami Mac 3, sulla fascia mediana, nulla ha potuto per contrastare le folate offensive degli avversari, che si sono rilevati alla fine maggiormente preparati da un punto di vista tecnico ed atletico.

Torna alla vittoria invece il Borboruso nel Cuore, uno a zero il risultato finale sul comunale di Girifalco contro la squadra locale, ma quanta fatica per avere la meglio sulla squadra di capitan Salvatore Proganò, con un finale al cardiopalmo per l’espulsione del portiere Vincenzo Marchio, che ha costretto la squadra ospite a giocare diversi minuti in inferiorità numerica.

Un finale tutto cuore quindi per la formazione capitanata da Pino Bonacci, che così incamera tre punti pesanti che consentono alla squadra della pre-sila catanzarese di allontanarsi dai bassi fondi della classifica, con il risultato di portare un po’ di serenità a tutto l’ambiente, dopo lo scivolone interno e quindi la relativa sconfitta, maturata nei minuti finali, del recupero di mercoledì sera contro l’Amatori Pianopoli.

La Peppe Teti Soverato liquida con un perentorio quattro a zero il Pianopoli Amatori, migliore in campo Denis Pironaci, per la squadra locale, che firma una doppietta di pregevole fattura. Di contro una battura d’arresto per l’Amatori Pianopoli, che sconta le numerose assenze, per diversi motivi, nel proprio roster, sia in difesa che in attacco, dove il solo mister Danilo Fanello, sacrificato a coprire quel ruolo di ariete al centro della linea offensiva, non è bastato a rendere pericoloso l’undici dell’hinterland lametino.

L’Alchimia Jonica invece ottiene una vittoria di prestigio contro la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio, tre a zero il risultato finale, in una partita che ha dimostrato, ancora una volta, l’eccellente stato di forma della squadra e la qualità dei nuovi innesti del mercato invernale per la formazione di mister Salvatore Umbrello, che tra le mura amiche del comunale di Stalettì, si carica e si trasforma in una squadra temibile per qualsiasi formazione che incontra sul suo cammino. Per onestà intellettuale c’è da dire anche che la Vigor Old Boys in questa partita importante ma non decisiva si era presentata in campo largamente rimaneggiata con assenze di peso, quali Fragalà-Criseo-Campitelli-Petracca-Sposato, elementi che se presenti sul terreno di gioco danno un tocco ed una marcia in più alla squadra di Francesco Dileo.

Per concludere la disamina della giornata di campionato, il posticipo serale sul comunale di Vibo Marina tra il Boys Marinate, attuale capolista e la Casa dello Sport, quattro a zero il risultato finale per la squadra di casa, con il mister della formazione lametina, Gianluca Felletti, che a fine partita, sportivamente, si è dilettato a tessere gli elogi per la squadra vibonese, rilasciando al cronista una lapidaria dichiarazione: “E’ stata netta la superiorità in campo dei nostri avversari”.

Questa dichiarazione di sportività fa onore a mister Felletti, che se analizzato bene lascia intravedere un segnale positivo, di un modo e di un metodo di comportamento, che su tutti i campi di gioco amatoriali a fine partita dovrebbe prevalere, rifuggendo da ogni qualsiasi e possibile eccesso polemico e di atteggiamento antisportivo individuale o collettivo, ricordando, a noi stessi ed a tutti quanti, che a fine gara deve prevale lo spirito di comunanza di ideali, di rispetto degli avversari e di tutti i protagonisti impegnati in campo.

Nel prossimo turno di sabato 1^ aprile, la diciassettesima giornata, invece il calendario degli incontri ci propone una partita di cartello sul comunale di Filadelfia tra la squadra locale del Real ed il Boys Marinate, un derby sentito da entrambe le due formazioni vibonesi ed aperto a qualsiasi risultato finale.