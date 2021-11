Quinta sconfitta consecutiva per il Volley Soverato

Arriva la quinta sconfitta consecutiva per la Ranieri International Volley Soverato che nella trasferta contro Anthea Vicenza viene superata per tre set a uno. La squadra di casa con questo successo scavalca proprio le calabresi in classifica. Eppure le cose si erano messe bene per la squadra di coach Bruno Napolitano che avevamo ben giocato e vinto il primo set.

Poi è arrivata la reazione di Vicenza nel secondo set e gli altri due sono stati persi purtroppo al fotofinish. Passiamo alla gara. Padrone di casa in campo con Eze al palleggio e Errichiello opposto, al centro Piacentini e Cheli, schiacciatrici Pavicic e Nardelli con Norgini libero. Soverato risponde con la nuova arrivata Saveriano in regia e Foucher opposto,.al centro Riparbelli e Tajè, schiacciatrici Badalamenti e Buffo con libero Ferrario.

Primo set ben giocato dalle opaiti che già poco dopo l’ inizio conducono 5-10 e 16-11. Chiudono il set 20/25. Nel secondo gioco buona reazione delle locali che rispondono con lo stesso punteggio 25/20. Soverato e Vicenza giocano punto a punto i restanti parziali con Vicenza che però è più cinico nei momenti cruciali chiudendo entrambi i parziali al fotofinish per 25/23.

Peccato per non essere riusciti a ritornare a fare punti in classifica. Per le calabresi c’è molto da lavorare e domenica al Pala Scoppa arriverà Martignacco.