[RITROVATA] Esce di casa per sostenere l’esame di terza media ma non rientra, scomparsa ragazza di 14 anni

Ore di ansia e profonda apprensione a Isola di Capo Rizzuto per la misteriosa scomparsa di una ragazzina di 14 anni. Si chiama Nicoletta Anamaria Domide e di lei si sono perse le tracce dalla mattinata di oggi.

​La ricostruzione della scomparsa

​La giovane era uscita di casa di buon mattino con un obiettivo importante: sostenere la prova degli esami di terza media.

Secondo quanto ricostruito finora, Nicoletta è arrivata regolarmente a scuola e ha svolto l’esame. Tuttavia, una volta terminata la prova e uscita dall’istituto scolastico, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce e non ha più fatto rientro a casa.

I genitori, non vedendola tornare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, hanno immediatamente lanciato l’allarme. Le forze dell’ordine sono già attivate e hanno fatto scattare le procedure di ricerca per rintracciare la 14enne nel più breve tempo possibile.

​L’appello disperato delle istituzioni

​La comunità locale si è subito stretta attorno alla famiglia, visibilmente angosciata. In prima linea anche l’amministrazione comunale: la sindaca di Isola di Capo Rizzuto, Mariagrazia Vittimberga, ha lanciato un accorato appello pubblico tramite i propri canali social per chiedere la collaborazione di tutta la cittadinanza.

«Chiunque l’avesse vista o avesse informazioni utili che possano aiutare a ritrovarla, contatti urgentemente le forze dell’ordine», è il messaggio diffuso dalla prima cittadina.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dall’allontanamento volontario a un momento di disorientamento. L’appello, accompagnato dalla foto della giovane, sta rimbalzando rapidamente sul web nella speranza che qualcuno possa fornire dettagli decisivi per riportare Nicoletta a casa.

AGGIORNAMENTO

La 14enne è stata ritrovata. Secondo quanto emerso è stata individuata nella serata di ieri all’interno di una casa abbandonata alla periferia del paese.

Secondo quanto si è appreso sta bene, in ogni caso i carabinieri l’hanno accompagnata in ospedale per i controlli dopo che, in caserma, ha incontrato la nonna con cui vive.

La giovane dunque, non si sarebbe allontanata dal paese. Sono comunque in corso accertamenti per chiarire come abbia trascorso la giornata dopo essere arrivata a scuola – dove doveva sostenere l’esame di terza media – per allontanarsi senza entrare.