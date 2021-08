Dal 14 agosto al 3 settembre, un ricco calendario di appuntamenti ed iniziative per vivere una vacanza rigenerante e ricca di stimoli.

E’ partito alla grande il programma estivo, promosso dall’assessorato al turismo e programmazione del comune di Squillace, che comprende manifestazioni ed eventi variegati. Si chiama R-estate a Squillace, precisa l’assessore , il sociologo Franco Caccia, è nato all’insegna della riscoperta delle bellezze e dei sapori naturali.

L’esperienza Covid ha moltiplicato il bisogno delle persone, di tutte le fasce d’età, di stare a contatto con la natura, di respirare aria pulita e di mangiare prodotti genuini. II programma, predisposto dall’assessorato al turismo del comune di Squillace e cofinanziato dalla regione Calabria, si propone di offrire opportunità concrete a queste necessità attraverso le seguenti iniztive: un mercato settimanale per la vendita dei prodotti di contadini del territorio; escursioni naturalistiche, realizzate in collaborazione con l’Asd Calabriando, in posti suggestivi quanto rigeneranti che interessano il centro storico e la zona marina; sono inoltre programmate delle degustazioni di prodotti dell’enogastronomia locale.

Ampio spazio nel programma è riservato anche alla cultura con iniziative diversificate quali Squillace-Day, la festa delle radici e dell’identità, rappresentazioni teatrali in dialetto calabrese, a cura dell’associazione “i Baroncini”; un convegno sul tema “Misteri e cibo nella storia di Squillace”, con la relazione dello storico prof. Salvatore Mongiardo. Sono inoltre previste, presso la casa di Cassiodoro ed , in collaborazione con l’associazione Jonathan, estemporanee di pittura, incontri con autori ed esibizioni musicali.

Il programma si completa inoltre con un concorso fotografico sul tema “Arte, Sapori e Natura”. Si possono inviare le foto dal 10 al 29 agosto e sono previsti premi, con prodotti tipici ed artigianali, per i migliori scatti. Il programma R-estate a Squillace ha una forte anima social e tutti i riferimenti e regolamenti sono disponibili sull’apposito sito: www.estateasquillace.it , dove i turisti possono sia attingere informazioni e notizie sui vari eventi , ma è anche lo spazio in cui è possibile contribuire ad arrichire la narrazione di un territorio che dispone di un patrimonio turistico altamente attrattivo.

Attraverso questo vasto ed articolato programma di eventi si prevede di incentivare la presenza di turisti , specie nel borgo antico, in cui sono ancora attive ben 7 botteghe di maestri artigiani della ceramica, la cui abilità ed originalità ha permesso l’inserimento di Squillace, unica d per la regione Calabria, nell’associazione nazionale delle città della ceramica. Di recente piazza duomo è stata abbellita da circa 20 vasi decorati a mano dai vari maestri artigiani i quali hanno firmato le loro opere, oggi in bella mostra in quello che è diventato un piccolo museo all’aperto.

A Squillace sono inoltre attive anche altre imprese artigianali, come quella nel settore dell’oreficeria. Molto attive le imprese della gastronomia tipica e di qualità con la presenza di una rete di ristoranti di eccellenza. Chi viene a Squillace- conclude l’assessore Franco Caccia- ha modo di vivere esperienze uniche. Provare per credere.