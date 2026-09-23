Radar meteo di Monte Pettinascura: attività ripresa da circa 84 ore

Nei giorni scorsi avevamo richiamato pubblicamente l’attenzione sul prolungato blocco del radar meteo di Monte Pettinascura.

Da circa 84 ore l’impianto ha ripreso a trasmettere i dati. Trattandosi di una ripartenza recente, andrà monitorata la reale tenuta e la continuità del servizio a regime, ma il segnale è concreto e va nella direzione auspicata.

Desideriamo ringraziare il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per aver recepito prontamente la nostra segnalazione e per essersi speso — pur non ricadendo la questione sotto la diretta competenza regionale — per favorire lo sblocco della situazione.

Il presidio del nowcasting resta indispensabile per il monitoraggio dei fenomeni intensi e la salvaguardia del nostro territorio, specie all’inizio della stagione autunnale.

Carlo Tansi Geologo

Geologo, Primo Ricercatore CNR

Fabio Zimbo

Ingegnere meteorologo – Rai Pubblica Utilità