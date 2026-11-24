La memoria, il tempo che passa e il legame profondo con la propria terra tornano al centro della scena culturale lametina con la presentazione di «’A ràdica e llu vìantu», la raccolta di poesie nel dialetto calabrese di Sambiase firmata da Giovannino Borelli.

L’appuntamento è fissato per martedì 24 novembre 2026 alle ore 18:00 presso la sede di Grafichèditore, in via del Progresso 200 a Lamezia Terme.

Un dialogo tra memoria e presente

​Già dal titolo, il volume evoca l’immagine di un equilibrio continuo tra appartenenza e attraversamento: la ràdica che affonda nella storia e nella lingua locale, e il viantu che porta con sé il movimento del tempo e delle esperienze.

Una tensione restituita in apertura anche dai versi riportati sulla locandina:

​«U tiampu è ‘nna juhhjàta

c’on dàssa nùlla ‘mprùnto,

‘n’umbria ca si pòsa ssùpr’a sira.

Sissantatri ann’ì sùli e ddi timpèsti,

di sùanni stritti e ddi spirànzi jùti.»

Gli ospiti e il programma della serata

​L’incontro, promosso da Grafichèditore, si aprirà con i saluti di Nella Fragale. A seguire sono previsti gli interventi dello storico e saggista Ulderico Nisticò e dell’on. Doris Lo Moro, chiamati ad approfondire il valore culturale, storico e civile della raccolta.

Nel corso della presentazione sarà presente l’autore Giovannino Borelli, mentre le letture dei testi saranno affidate alla voce di Giancarlo Davoli. A condurre e moderare il dibattito sarà la giornalista Luisa Vaccaro.

Convivialità e dirette online

​Al termine della presentazione è previsto un momento conviviale tra i partecipanti. Per chi non potrà raggiungere di persona la sede di via del Progresso, l’evento sarà trasmesso in diretta sui canali social indicati nella locandina: la pagina Facebook nella.fragale.98 e il canale YouTube @nellafragale2401.