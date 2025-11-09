Raffaele Lagani, ancora campione regionale: dominio del soveratese nella categoria SM70 alla Co.Ro Half Marathon

Il soveratese Raffaele Lagani, portacolori della ASD Corricastrovillari, ha conquistato l’ennesimo titolo regionale nella categoria SM70 in occasione della Co.Ro Half Marathon, confermandosi una delle colonne portanti dell’atletica master calabrese.

Nella mezza maratona brillantemente organizzata dalla Corricastrovillari del vulcanico presidente Gianfranco Milanese, Raffaele ha sfoderato un’altra prova di grande solidità e classe, dominando la propria categoria e chiudendo la gara con il tempo di 1h39’00”, risultato di assoluto valore su un percorso impegnativo e ondulato.

Da anni, Raffaele rappresenta un esempio di longevità sportiva, costanza e passione, qualità che lo hanno portato a mantenersi ai vertici regionali e a collezionare successi in ogni distanza.

E la stagione non è ancora finita: il prossimo obiettivo è il record regionale di categoria sui 10 km su strada, un traguardo ambizioso che Raffaele cercherà di centrare il 14 dicembre a Soverato, in occasione della 3ª edizione della “10 km della Perla dello Jonio”.

Complimenti a Raffaele, autentico esempio di determinazione e di amore per la corsa, capace di ispirare atleti di ogni età con la sua inesauribile energia e la sua dedizione.