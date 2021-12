Raffaele Lagani di Soverato, una storia di sport e resilienza

Lagani Raffaele classe 1955

Ex G.P.G. adesso in pensione, coltiva le sue passioni passando dalla pesca all’atletica. Approda all’atletica nel 1983 a Bologna dove viveva e all’età di 33 anni inizia a correre e così dopo qualche anno ottiene i suoi personali:

-1h 12m 28s nella mezza maratona;

-2h 46m nella maratona;

-33m 58s nei 10.000;

-16m 25s nei 5.000;

-9m 28s nei 3.000;

-4m 26s nei 1.500.

Insomma un polivalente per tutte le distanze.

Poi 8 anni fa una sosta forzata per un grave incidente e che viene sottoposto all’intervento come ultima possibilità di sopravvivenza e con scarse possibilità di poter camminare.

La sua forza di volontà e il bacino ricostruito a Bologna con protesi non lo fermano e comincia a fare i suoi primi passi e dopo qualche anno ritorna a correre.

Oggi, il 65 enne continua nella sua categoria a stupire, e così nel 2021 in forze al Corricastrovillari ottiene i seguenti titoli:

-Campione nazionale A.S.I. corsa in montagna;

-Campione regionale corsa trial in montagna;

-Campione regionale corsa su strada;

-1° campione nazionale 10.000 in pista;

-1° campione nazionale 5.000 in pista;

-2° campionati italiani assoluti a Roma.

Complimenti a questo uomo bionico che con la sua testimonianza dimostra che lo sport vince sempre.

Buon 2022 a tutti.

M.L.