Raffaele Lagani “Highlander calabrese”, stagione da sogno e convocazione al Trofeo delle Regioni

Raffaele Lagani, ormai soprannominato da tutti “Highlander” per la sua straordinaria longevità agonistica, continua a riscrivere la storia dell’atletica master calabrese.

A 70 anni suonati, Raffaele ha coronato una stagione da incorniciare con la prestigiosa convocazione nella rappresentativa calabrese master al Trofeo delle Regioni, in programma a Nocera Inferiore.

Ma non si è fermato qui: nella stessa occasione, il fuoriclasse della categoria SM70 ha messo a segno il suo quarto record regionale stagionale, questa volta nella gara dei 1500 metri su pista, fermando il cronometro su un eccellente 6’02”. Un tempo che conferma, se ce ne fosse ancora bisogno, la classe, la costanza e la tenacia di un atleta che non conosce età.

Con questo nuovo primato, Raffaele completa un poker di record invidiabile: dopo aver già stabilito i limiti regionali nei 10.000 metri su pista, nella mezza maratona e nei 5 km su strada, aggiunge ora anche la medaglia del mezzofondo veloce, dimostrando una versatilità rara anche tra i master di più alto livello.

E come se non bastasse, appena 24 ore dopo, è tornato in gara a San Pietro a Maida nella storica corsa “La Paesana”, valevole come quarta prova del Campionato Regionale di Società Master su Strada.

Anche in questa occasione Raffaele ha dominato nella sua categoria, conquistando l’ennesimo primo posto, confermando la sua superiorità e il suo spirito competitivo indomabile.

La sua è una stagione che ha del leggendario, fatta di dedizione, amore per lo sport e una forma fisica che sembra sfidare il tempo.

Raffaele Lagani non è solo un esempio per i master, ma per tutti gli atleti: con il suo entusiasmo e la sua resilienza, dimostra che la passione e la disciplina non hanno età.

La Calabria potrà contare su un Highlander vero, pronto a scrivere nuove pagine di sport.

E conoscendo Raffaele, non è detto che il meglio non debba ancora venire.