Raffaele Lagani premiato a Soverato: simbolo di passione, forza e resilienza alla 3ª “10 km della Perla dello Ionio”

Un’altra giornata da incorniciare per Raffaele Lagani, protagonista assoluto del panorama master calabrese, che il 14 dicembre, in occasione della 3ª edizione della “10 km della Perla dello Ionio” a Soverato, ha ricevuto un importante riconoscimento istituzionale che celebra non solo i risultati sportivi, ma soprattutto i valori che da sempre incarna.

Il Comune di Soverato, insieme a tutta l’amministrazione comunale, ha infatti consegnato a Lagani una targa con la motivazione: “Simbolo sportivo di passione, forza e resilienza”, un attestato che racchiude perfettamente la figura di un atleta capace, anno dopo anno, di essere esempio concreto di determinazione, continuità e amore autentico per la corsa.

Un ringraziamento speciale va al Sindaco Arch. Daniele Vacca e al Consigliere comunale con delega allo sport Rosalia Pezzaniti, per l’attenzione e la sensibilità dimostrata verso lo sport e i suoi protagonisti, valorizzando il percorso umano e atletico di Raffaele.

Sul piano agonistico, Lagani non ha deluso neanche stavolta: nella 10 km soveratese ha chiuso con il tempo di 44:36 (nonostante i crampi), conquistando il 2° posto di categoria (SM70), confermandosi competitivo e solidissimo anche su distanza veloce.

Un plauso va anche alla Poliporto Soverato, che ha curato l’organizzazione dell’evento con grande professionalità, dando vita a una gara impeccabile sotto ogni aspetto, dal percorso alla gestione complessiva della manifestazione.

Con questa prestazione, Raffaele Lagani chiude l’anno nel migliore dei modi, mettendo il sigillo finale su una stagione vissuta da protagonista: 44:36 che racconta ancora una volta la sua tenacia e la sua incredibile voglia di mettersi in gioco.

Complimenti a Raffaele, esempio vero per lo sport calabrese e per tutti coloro che credono che la corsa non sia soltanto cronometro, ma soprattutto identità, sacrificio e resilienza.