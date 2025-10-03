Raffaele Paganini ospite della Notte Bianca di Soverato

È con grande entusiasmo che annunciamo la partecipazione del Maestro Raffaele Paganini alla Notte Bianca di Soverato, un evento che promette di trasformare la città in un palcoscenico di emozioni e arte.
Raffaele Paganini, icona della danza italiana, ha iniziato il suo straordinario percorso artistico all’età di 14 anni presso la scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Con il sostegno della scrittrice Vittoria Ottolenghi, ha conquistato il pubblico italiano con le sue indimenticabili esibizioni in programmi televisivi di grande successo.
La sua carriera lo ha portato a collaborare con prestigiosi enti di danza, rendendolo un protagonista indiscusso del panorama culturale nazionale e internazionale.
Durante la Notte Bianca, il Maestro Paganini presenzierà per le vie della città per incontrare i tanti fans.
La Notte Bianca si preannuncia come un evento da non perdere, ricco di emozioni e sorprese.