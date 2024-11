Ragazza calabrese morta in un incidente a Roma, l’amica alla guida trovata positiva all’alcol test

Positiva all’alcol test. Un tasso alcolemico di 0,92, quasi il doppio rispetto al limite consentito per legge di 0,50 mg/l.

Guidava ubriaca Rebecca M. la ragazza di 23 anni al volante della Opel Mokka all’interno della quale viaggiava Francesca Mandarino, originaria di Mandatoriccio comune della provincia di Cosenza, la studentessa fuorisede morta nel tragico incidente avvenuto nel fine settimana sulla via Tiburtina a Roma.

I risultati dei test alcolemici eseguiti dal policlinico Tor Vergata aggravano la situazione dalla giovane, già indagata per omicidio stradale e lesioni gravissime, a cui si potrebbe aggiungere la guida in stato di ebbrezza. Patentata da meno di 3 anni il tasso alcolemico della giovane doveva essere pari a zero.

Gli accertamenti sulla velocità dell’auto

Un nuovo tassello che si aggiunge agli accertamenti che stanno terminando – coordinati dalla procura di Roma – gli agenti del gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale al lavoro anche per accertare la velocità esatta alla quale stava viaggiando la Opel Mokka condotta dalla 23enne quando ha tamponato la Fiat 500 per poi schiantarsi contro il guardrail.

Sequestrate le due auto è stata disposta una perizia tecnica che indicherà appunto a quanto stavano andando le due macchine quando è avvenuto lo scontro sul ponte della via Tiburtina.