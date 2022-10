Ragazza di 17 anni in pericolo di vita trasportata d’urgenza dalla Calabria a Firenze

Una ragazza di 17 anni in imminente pericolo di vita è stata trasportata ieri d’urgenza da Lamezia Terme a Firenze con un Falcon 900 del 31/mo Stormo dell’Aeronautica Militare.

La richiesta di trasporto, come previsto in questi casi – rende noto l’Aeronautica Militare – è arrivata dalla Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il Falcon 900 è decollato dall’aeroporto militare di Ciampino, sede del 31/mo Stormo, alla volta dell’aeroporto di Lamezia Terme.

Qui la giovane paziente è stata imbarcata, insieme ad un medico ed uno dei genitori della giovane, sul velivolo militare che è immediatamente ripartito verso Firenze.

Dopo l’atterraggio all’aeroporto di Firenze, la giovane è stata trasferita in ambulanza per essere ricoverata alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer dove riceverà le cure mediche necessarie.