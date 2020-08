Ragazza proveniente da Milano contagia altre cinque persone in Calabria

Il laboratorio dell’ASP di Reggio Calabria ha rilevato ieri altri 5 casi positivi al Coronavirus tra i ragazzi che la scorsa settimana hanno partecipato ad un’apericena in un noto bar del centro di Reggio Calabria insieme a una giovane proveniente da Milano.

Tutti i casi positivi sono asintomatici e non hanno alcun problema di salute: sono stati posti in isolamento domiciliare per evitare che possano contagiare altre persone, e le loro condizioni non destano preoccupazione.

Continuano i controlli a tutti i contatti dei positivi, con un lavoro preciso e puntuale sul territorio per ricostruire le catene di contatti ed individuare immediatamente eventuali nuovi positivi, evitando così che il contagio possa estendersi.

Il risultato del laboratorio reggino è arrivato dopo la diffusione del bollettino ufficiale regionale.