Ragazzi dell’ISS Guarasci-Calabretta di Soverato hanno vinto il prestigioso concorso “Senato Ambiente”!

“Oggi, con immenso orgoglio e profonda soddisfazione desidero condividere con voi tutti uno straordinario risultato raggiunto dai nostri giovani studenti”.

“Gli alunni della 5E del Liceo e della 4Cafm dell’ITE dell’ISS Guarasci-Calabretta hanno brillantemente vinto il prestigioso concorso “Senato Ambiente”!

“Il loro progetto, dal titolo “S.O.S. Salviamo (gli) Organismi Spiaggiati nel Parco Marino Regionale “Baia di Soverato” (COME PESCI FUOR D’ACQUA IN UN MONDO ALLA DERIVA)”, è una chiara testimonianza dell’impegno delle nuove generazioni verso il futuro del nostro pianeta”.

“Questa vittoria non è solo motivo di orgoglio, ma un esempio per tutti noi su quanto sia fondamentale agire insieme per preservare le meraviglie del nostro territorio e promuovere una cultura rispettosa dell’ambiente”.

“Come Sindaco, voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni agli studenti, ai loro docenti e a tutto l’istituto per questo prestigioso riconoscimento. Avete reso orgogliosa non solo la vostra scuola, ma l’intera città di Soverato!”.

“Continuate a brillare, perché siete la dimostrazione concreta che il cambiamento parte dai giovani”. Lo rende noto sui social il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.