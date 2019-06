Ragazzi dell’ITT Malafarina di Soverato in Grecia per l’Erasmus +

Si è svolto in Grecia, sui resti dell’antica Tebe dal 9 al 12/06/2019, il meeting conclusivo del progetto Erasmus + “Yaungsters Nowadays. Where from, where to?”.

Ancora una volta l’ITT Malafarina di Soverato, guidato dal dirigente prof. Domenico Agazio Servello, sempre sensibile e attento ai bisogni dei propri ragazzi, ha registrato la sua presenza in un meeting internazionale, partecipando con una delegazione formata dalle docenti Sandra Macrina, Giuseppina Codispoti e Mariateresa Fusto. Il progetto, di cui è responsabile la prof.ssa Savina Moniaci, è stato approvato dalla Commissione Europea e co-finanziato dall’U.E..

Il team si è riunito per la valutazione finale dopo due anni di intenso lavoro che ha visto coinvolti docenti e studenti provenienti da Grecia, Turchia, Romania, Italia e Portogallo. I lavori sono stati portati avanti con professionalità dalla coordinatrice rumena prof.ssa Mirandolina Matei.

Sono stati presentati i prodotti finali del progetto il cui obiettivo è stato quello di migliorare lo sviluppo della persona e di promuovere l’acquisizione di abilità per l’inclusione nella società e l’inserimento nel mondo del lavoro, attraverso uno stile di vita salutare. Infatti nelle diverse mobilità sono state organizzate molte attività con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi e migliorare la qualità della vita. Ci si è lasciati con l’impegno di continuare a portare avanti tutte quelle iniziative che concorrono alla formazione e educazione dei giovani per la costruzione del loro futuro: dal rispetto per l’ambiente, alla sana alimentazione, all’importanza della lettura e una buona organizzazione del tempo libero…

Calorosa l’accoglienza da parte della scuola ospitante Ginnasion me Lykeiakes taxeis asopias; i docenti e il dirigente prof. Ioannis V. Bourantas si sono prodigati per rendere piacevole il soggiorno delle delegazioni dei vari paesi. Il meeting è stato allietato dalla visita alla cittadina turistica di Chalkida e dalla serata conclusiva organizzata presso la scuola con la collaborazione di ragazzi e genitori e con la presenza delle autorità locali, con tanta musica tradizionale e degustazione di prodotti tipici.