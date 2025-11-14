“Ragazzi/e a rischio o comportamenti di rischio?”. Seminario gratuito per comprendere e intervenire sul disagio giovanile

Capire l’adolescenza, riconoscere i comportamenti a rischio, affrontare le fragilità e promuovere strategie educative efficaci: sono gli obiettivi del seminario gratuito “Ragazzi/e a rischio o comportamenti di rischio? Strumenti per l’analisi e l’intervento sul disagio giovanile”, promosso dal Centro Calabrese di Solidarietà ETS è finanziato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Antidroga.

L’iniziativa, articolata in due giornate di formazione – 18 e 25 novembre 2025, dalle 9:00 alle 15:00, presso il Centro Polivalente per Giovani di Catanzaro (via Fontana Vecchia snc) – offrirà a educatori, operatori sociali e professionisti dell’ambito psico-pedagogico strumenti pratici per la lettura e la gestione dei fenomeni legati al disagio adolescenziale.

Durante gli incontri si parlerà di sviluppo bio-psico-sociale dell’adolescente, comportamenti a rischio, dipendenze, disturbi alimentari, alcolismo e gambling, con un’attenzione particolare ai fattori di protezione e agli approcci preventivo-promozionali.

Il programma prevede anche un approfondimento dedicato alla gestione dei casi in ambito educativo e alle metodologie più efficaci per l’intervento.

Ne discuteranno Claudio Falbo, pedagogista e docente presso l’Istituto Universitario “Don Giorgio Pratesi”; Cristina Marino, pedagogista ed esperta di cooperative learning e approccio preventivo-promozionale; Andrea Barbuto, sociologo della devianza e giudice minorile; Rosa Fiore, docente presso l’Istituto Universitario “Don Giorgio Pratesi”, psicologa e psicoterapeuta; e Concetta Astorino, psicologa e psicoterapeuta strategico-breve. Prevista, inoltre, la partecipazione della dottoressa Carmela Puleo, assistente sociale presso il Comune di Catanzaro.

L’evento formativo, è accreditato presso il CROAS Calabria (Consiglio Regionale dell’ordine degli Assistenti Sociali) e ha il patrocinio gratuito dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, unitamente alla Commissione d’Albo degli Educatori Professionali afferente.