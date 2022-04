Ragazzini e movida a Soverato, dove sono finiti i genitori?

Ragazzini/e di 13, 14 15 e fino ai 18 anni con il cocktail alcolico in mano e la sigaretta nell’altra che si atteggiano a adulti navigati. Basta farsi un giro nelle due o tre zone della (pseudo) movida soveratese. Paradossale se non assurdo, quasi ridicolo se non fosse preoccupante. Ragazzini viziati e (stra)firmati dalla testa ai piedi, cloni (riusciti male) dei pari età americani.

Dove sono finiti i genitori?

Esistete ancora?

Perché sabato sera, per una volta nella vostra vita, non uscite di casa e andate a fare una passeggiata verso il corso?

Toccate con mano, andate a osservare di persona, quanto fumano, cosa fumano, quanto bevono e soprattutto come si comportano in strada. Andate a controllare come guidano i motorini e le auto i figliol prodighi maggiorenni. Andate a controllarli in spiaggia in estate, soprattutto come le lasciano le spiagge, in quali condizioni di di sporcizia e incuria.

Andate a verificare di persona, riappropriatevi del vostro ruolo genitoriale, tirate loro le orecchie, riportateli a casa a calci nel sedere (più o meno eufemisticamente) insegnate loro l’educazione e il saper stare al mondo. Il mondo ve ne sarà grato…

Michele