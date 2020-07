Ragazzino chiama il Telefono azzurro: “Aiuto, papà mi picchia col mattarello”

“Aiuto, mio papà mi picchia con il mattarello”. Questa la chiamata che il Telefono azzurro ha ricevuto da parte di un ragazzino di 15 anni, che si è rivolto alla Onlus per chiedere sostegno, come riportato dal Resto del Carlino.

La centrale della nota onlus ha avvisato subito i carabinieri del Radiomobile di Borgo Panigale che si sono recati a casa del giovane, trovandolo, secondo quanto si apprende, pieno di lividi.

Il padre, un uomo di 47 anni, ha confessato: “L’ho picchiato per educarlo” si è giustificato di fronte alle forze dell’ordine. Arrestato, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in un’altra abitazione. Per il minore sono stati attivati i servizi sociali.