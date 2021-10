Ragazzo di 15 anni in scooter muore travolto dal fuoristrada dello zio

Un drammatico incidente stradale si è verificato in provincia di Cosenza, dove un giovane di soli 15 anni ha perso la vita.

Da quanto emerso il ragazzo stava viaggiando sul suo motorino quando, per cause tutte in corso di accertamento, si è andato a scontrare contro il fuoristrada dello zio che procedeva in direzione opposta.

Inutili i tempestivi soccorsi da parte dei sanitari del 118, che tramite un elisoccorso l’hanno trasferito d’urgenza in ospedale. Le forze dell’ordine stanno lavorando a ricostruire i dettagli del fatto.