Era arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese in condizioni critiche. Ma la corsa verso in nosocomio catanzarese non è servita.

Non ce l’ha fatta un ragazzo di 18 anni, originario di Torano Castello, vittima di un incidente accaduto poche ore prima nei pressi dello svincolo di Falerna.

Il giovane è deceduto poche ore dopo il suo arrivo al Pugliese. (CatanzaroInforma.it)