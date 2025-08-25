Ragazzo in bici travolto da un’auto, trasferimento in elisoccorso a Catanzaro

Momenti di terrore ieri sera a Nardodipace, piccolo comune montano della provincia di Vibo Valentia, dove un giovane ciclista è rimasto vittima di un grave incidente stradale. Il ragazzo, la cui identità non è stata rivelata, stava percorrendo una strada a bordo della sua bicicletta quando è stato travolto da un’automobile.

La decisione successiva ha dimostrato l’importanza cruciale della nuova rete di emergenza territoriale. Il ragazzo è stato trasportato a Roccella Ionica, dove nel frattempo era stato allertato l’elisoccorso, partito dalla base di Lamezia Terme. L’elicottero è atterrato nel campo sportivo di Roccella Ionica, recentemente individuato dalla Prefettura come punto di atterraggio notturno per le emergenze sanitarie nella Locride, insieme all’ospedale di Locri.

Questa nuova organizzazione logistica ha permesso di gestire il trasporto in modo più rapido ed efficace. Una volta imbarcato, il giovane è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Catanzaro, dove ha potuto ricevere cure specialistiche.

I genitori del ragazzo, comprensibilmente sconvolti, lo hanno raggiunto in ospedale. Sebbene abbia riportato diverse ferite, le prime indiscrezioni trapelate dal personale sanitario sono confortanti: il ragazzo, pur essendo in condizioni serie, non sarebbe in pericolo di vita. Un sospiro di sollievo per la comunità di Nardodipace e per tutti coloro che hanno seguito con apprensione le fasi concitate del soccorso.