Ragazzo tenta di gettarsi da un ponte a Catanzaro, salvato dalla Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro, hanno salvato un ragazzo che stata tentando il suicidio. È successo nel pomeriggio di ieri, quando, una pattuglia, in servizio di vigilanza per il contrasto all’emergenza Covid 19, lungo viale Isonzo, ha notato un gruppetto di persone sul ponte pedonale di via Santa Maria.

Raggiunto velocemente il luogo, gli Agenti hanno visto due persone che, con grande difficoltà, cercavano di trattenere un ragazzo che aveva già scavalcato la ringhiera, con la palese intenzione di lanciarsi nel vuoto.

Immediatamente, i poliziotti si prodigavano per bloccare il giovane che cercava di divincolarsi da coloro che lo stavano sorreggendo, ancorandolo con una corda ad un pilone esterno del ponte con la parte inferiore del corpo, così impedendogli di portare a termine l’insano gesto.

Nel frattempo, sul posto, sono giunte in ausilio, altre volanti, i cui operatori, con l’uso delle fasce di contenimento in velcro in dotazione, assicuravano ancora meglio il ragazzo al ponte. Uno degli Agenti, sorretto dal cinturone della divisa da un collega, ha scavalcato la ringhiera in ferro per far desistere dal suo proposito il ragazzo. Durante questa fase dell’intervento, i poliziotti, percepito un momento di stanchezza, con azione repentina e coordinata, lo hanno afferrato saldamente e, sganciati gli ancoraggi, lo hanno messo al sicuro.

Il giovane ha però iniziato nuovamente a dimenarsi con forza per sottrarsi alla presa, ma, con l’aiuto anche dei primi soccorritori e con non poca fatica, gli operatori sono riusciti a bloccarlo definitivamente, proteggendolo con qualche coperta e cuscino per evitare che si facesse male.

È stato poi affidato a personale sanitario del “118”, nel frattempo giunto sul posto, che provvedeva a trasportarlo in ambulanza al Pronto Soccorso. Nella mattinata odierna, il Questore della provincia di Catanzaro, Mario Finocchiaro, ha voluto personalmente congratularsi con gli Agenti operanti per il coraggio, la tempestività e l’umanità dimostrate nell’intervento, brillantemente portato a termine con grande professionalità.