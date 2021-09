Ramificazioni, domani il secondo appuntamento al Teatro Comunale di Soverato

Secondo appuntamento per Ramificazioni, il primo Festival della danza d’autore in Calabria, con la direzione artistica di Filippo Stabile.

Domani, mercoledì 29 settembre, al Teatro Comunale di Soverato, si esibirà la Equilibrio Dinamico Dance Company diretta da Roberta Ferrara con “Nubivago – Trittico d’autore”.

Tre le suggestive coreografie: “Simple love”, un canto all’amore perduto attraverso corpi che con impeto si snodano, si confrontano, si attendono e si osservano; “Equal to men”, il mito dell’Amazzone, guerriera per nulla inferiore all’uomo, per una riflessione sulla società contemporanea e il ruolo della donna; “Continuum”, un’analisi pittoresca sul tempo e sul suo trascorrere in modo concreto, quasi come se fosse un oggetto tangibile.

Ramificazioni – spin off di Armonie d’Arte Festival – è sostenuto dal Fondo Unico per lo Spettacolo-Danze Nuove Istanze.

Tutti gli spettacoli, per i quali si potrà assistere solo se muniti di Green Pass derivante da vaccinazione Covid o tampone negativo, inizieranno alle ore 20.45.

Per info e biglietti www.ramificazionifestival.it oppure al Teatro Comunale, dalle ore 16 alle ore 19 e fino all’inizio dello spettacolo.