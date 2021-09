Ranieri International è il main sponsor del Volley Soverato

La società Volley Soverato e Ranieri International hanno il piacere di comunicare ufficialmente che è stato raggiunto e siglato l’accordo per una nuova e ancora più avvincente partnership.

Dalla stagione 2021-2022 che sta per iniziare, dunque, la storica e prestigiosa azienda soveratese del settore nautico, diventa main sponsor della società di pallavolo ed accompagnerà ancor più da vicino le gesta delle ragazze guidate da coach Bruno Napolitano.

Due eccellenze calabresi, dunque, l’una nel settore sportivo e l’altra nel mondo imprenditoriale, si “stringono” ulteriormente dopo le partnership degli anni scorsi, unendo le forze verso nuovi traguardi.

Il Volley Soverato, alla dodicesima stagione consecutiva in Serie A2, ovvero la compagine più longeva della categoria, si potrà fregiare, quindi, del nuovo e prestigioso main sponsor.

Ranieri International, società soveratese guidata da Piero Ranieri e dai figli, Salvatore e Antonio, è una delle realtà imprenditoriali più importanti del settore nautico a livello internazionale, un marchio prestigioso e di qualità che si “addentra” ulteriormente nel mondo del volley femminile, accompagnando il Volley Soverato del presidente Matozzo nella nuova stagione sportiva.

Proprio quest’ultimo non ha nascosto la soddisfazione per questo importante accordo raggiunto:

“Siamo orgogliosi e felici di poter avere un main sponsor così importante come Ranieri International – ha affermato il presidente – che ci accompagnerà sui campi di tutta Italia in questa nuova stagione.

Dopo le felici esperienze degli anni scorsi, aver stretto ulteriormente il rapporto con una società di questo calibro, per giunta di Soverato, non può che renderci felici e, al contempo, caricarci in vista della nuova stagione che dovrà essere per noi ricca di soddisfazioni. Ringrazio Piero Ranieri e i suoi figli – ha concluso Matozzo – per la fiducia che hanno voluto riporre nel Volley Soverato e speriamo che questo matrimonio possa durare a lungo regalando a tutti grandi gioie”.