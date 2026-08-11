Ranucci, Lavitola, l’antimafia segue cena

La greca mitologia e letteratura seguente sono piene di coppie di amiconi dalle gesta eroiche: Oreste e Pilade, Teseo e Piritoo, Achille e Patroclo, Eurialo e Niso, Cloridano e Medoro… Oggi aggiungiamo Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, quest’ultimo però associato alle patrie galere; e che si dichiara, sostenuto in ciò dal medesimo Ranucci, amico di costui… per la pelle: scusate la banale battutaccia.

Dice il Lavitola che ha fatto saltare in aria due auto, però mica per cattiveria: per sostenere la carriera politica del Ranucci come capo della sinistra; una sinistra, aggiungiamo noi, dove ci sono più capi che elettori, e che quindi è in cerca di un nome popolare e magari aggregante senza primarie! E cos’è più popolare di un bell’attentato mafioso… o, come è stato balbettato, governativo?

Mi ricorda un curioso fatto accaduto anni fa in un paese ionico di cui per carità non faccio il nome: il sindaco denunziò minacce sotto forma di bigliettini affissi al parabrezza, poi lo beccarono che se li metteva da solo, dimenticando che c’erano delle telecamere. E chissà quanti… E quanta antimafia segue cena… E me ne vengono a mente, di casi strani!

Da bravi cittadini, dobbiamo avere fiducia nella magistratura, la quale ha iniziato sbattendo il Lavitola in gattabuia.

Attenti, però, non ha messo le bombe personalmente, il Lavitola. Mettere bombe non è cosa per dilettanti (vi ricordate Feltrinelli, eccellente intellettuale e pessimo dinamitardo?), quindi il Lavitola si sarà rivolto a qualcuno del mestiere, a qualche delinquente bravo in nitroglicerina e similia. Come mai il Lavitola vanta di queste amicizie esplosive? A chi ha chiesto il favore di distruggere due auto dell’amico del cuore Ranucci?

Il Lavitola ha fatto tutto da solo, o qualcuno gli ha dato una mano? E chi? Qui non servono altre insinuazioni, che pure subito abbiamo sentito sussurrare; servono indagini serie. Con il metodo delle insinuazioni, certa tv ottiene successo momentaneo, ma poi le bugie hanno le gambe corte.

Restiamo in attesa, sperando che la faccenda non venga insabbiata all’italiana maniera. Vogliamo la verità!

Ulderico Nisticò