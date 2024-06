Raoul Bova ospite a Catanzaro della XXI edizione del Magna Graecia Film Festival

Dopo l’annuncio della presenza del Premio Oscar Tim Robbins, che si esibirà in concerto con la sua Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, dell’attore e regista Claudio Bisio che aprirà il festival con il suo film d’esordio alla regia, del Premio Oscar Kevin Costner e della madrina Clara Soccini, Raoul Bova si aggiunge al ricco parterre del Magna Graecia Film Festival 2024 che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto.

L’evento, organizzato dal fondatore e direttore del Magna Graecia Film Festival, Gianvito Casadonte è parte delle numerose iniziative annunciate ad oggi per la ventunesima edizione del festival, che presenta concorsi dedicati alle sezioni di opere prime italiane e documentari, curate da Antonio Capellupo, mentre Silvia Bizio è curatrice delle opere prime internazionali e responsabile delle conversazioni con talent internazionali.

L’attore, regista e produttore Raoul Bova riceverà la Colonna d’Oro e nel corso di una masterclass-conversazione, presenterà le clip del docufilm “La Bellezza Perduta: Siria” presentato recentemente al Festival di Venezia, scritto e diretto da Roberto Burchielli, ideato e prodotto da Maurizio Rasio per RealLife Television, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e con la Mezzaluna Rossa Siriana per raccontare i territori colpiti dal conflitto e dalle sue conseguenze.