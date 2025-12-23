Rapina a mano armata in distributore di carburante a Catanzaro, un arresto

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere nei confronti di un soggetto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza per il delitto di rapina aggravata (a mano armata), perpetrata nei giorni scorsi ai danni di due impiegati di un distributore di carburante.

Il grave episodio, che aveva destato particolare allarme nella cittadinanza per le modalità violente dell’azione e per il contesto in cui è avvenuto, ha trovato una pronta e determinata risposta da parte della Polizia di Stato.

Sin dalle prime ore successive al fatto, la Squadra Mobile ha avviato una serrata attività investigativa, condotta senza soluzione di continuità, che ha consentito in pochi giorni di identificare uno dei due presunti autori della rapina.

Le indagini, sviluppate attraverso un meticoloso incrocio di dati, approfondite analisi informative e numerose ore dedicate alla visione e allo studio delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire il quadro indiziario a carico dell’indagato.

Fondamentale è stato il costante e attento coordinamento della Procura della Repubblica, che ha diretto l’attività investigativa consentendo di giungere rapidamente all’adozione del provvedimento restrittivo.

L’operazione odierna testimonia l’efficacia dell’azione investigativa della Squadra Mobile e ribadisce l’impegno quotidiano della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza dei cittadini, assicurando una risposta immediata e concreta a reati particolarmente gravi e socialmente allarmanti, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.